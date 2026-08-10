В Сочи завотделением судмедэкспертизы осужден за подмену исследуемых материалов

Центральный райсуд Сочи приговорил бывшего заведующего отделением бюро судмедэкспертизы (СМЭ) Максима Соболевского к пяти годам колонии общего режима за превышение полномочий. Об этом сообщают объединенная пресс-служба судов Кубани и следственное управление СКР по региону. Суд признал, что в мае 2024 года руководитель отделения подменил исследуемые гистологические материалы, чтобы признать смерть человека ненасильственной. За это он рассчитывал получить вознаграждение.

В уголовном деле идет речь о медицинской экспертизе, назначенной сотрудниками СКР в ходе расследования дела о гибели местного жителя после драки. Перед экспертом был поставлен вопрос о причине смерти. Максим Соболевский, который лично присутствовал при проведении исследования, сделал предположение, что смерть мужчины наступила в результате острого нарушения мозгового кровообращения и не состоит в прямой связи с травмой в результате драки. На следующий день руководитель экспертной организации, проводя экспертизу другого трупа, поступившего из больницы с диагнозом «Острое нарушение мозгового кровообращения», взял гистологический материал от этого исследования и заменил им материал из уголовного дела. В результате эксперт сделал ошибочный вывод о ненасильственном характере смерти погибшего.

Подмена материалов была выявлена следователями СКР в результате нового генетического исследования. Максим Соболевский не признал вину и пояснил, что исследуемые материалы были перепутаны случайно. В ходе следствия и суда экс-завотделением бюро СМЭ находился под домашним арестом, после оглашения приговора его взяли под стражу.

Анна Перова, Краснодар