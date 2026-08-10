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На Южном Урале число установленных самозапретов на кредиты выросло на 2,4%

В июле 2026 года жители Челябинской области установили 19,1 тыс. самозапретов на кредиты. Это на 2,4% больше, чем в июне, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране за прошлый месяц россияне 792,1 тыс. раз воспользовались услугой самозапрета. С июня показатель увеличился на 3,5%. Наибольший рост числа самозапретов зафиксирован в Воронежской области (+7,5%), Красноярском крае (+6,7%), Кемеровской (+6,6%) и Новосибирской (+6,3%) областях, а также в Пермском крае (+6,2%).

Виталина Ярховска

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