Ольга Абрамова выразила соболезнования погибшим при атаке БПЛА в Нижнекамске

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова выразила соболезнования семьям погибших в результате атаки БПЛА на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске. Об этом она сообщила в Max.

«Сегодня наши соседи — жители Нижнекамска — подверглись массированной вражеской атаке. К сожалению, есть потери. От всей нашей республики семьям погибших — искренние соболезнования, всем пострадавшим — как можно скорее поправиться»,— написала врио главы.

Нижнекамск подвергся атаке БПЛА сегодня утром. Погибли 13 человек, среди — ребенок. 39 жителей получили ранения. В Татарстане объявлен траур. СКР завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал атаку ВСУ на Нижнекамск «военным преступлением».