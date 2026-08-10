Недвижимость Челябинска: затоваренное жилье, дефицитные склады и дорогие деньги

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Игнатьев / Коммерсантъ Фото: Роман Игнатьев / Коммерсантъ

Не так давно наша компания провела серьезное, детальное исследование рынка недвижимости в Челябинске и области. Краткими итогами и выводами из него я и делюсь в своем обзоре.

Если говорить про общую картину положения дел, то к концу июля 2026 года рынок недвижимости Челябинска и области подошел в состоянии, которое можно описать как разнонаправленное. Жилой сегмент перегружен предложением и охлажден по спросу, коммерческая недвижимость нащупала дно и осторожно восстанавливается, а качественные склады остаются остродефицитными. Но для всего рынка есть общий знаменатель — высокая стоимость денег.

Да, Банк России в конце июля символически снизил ключевую ставку до 14% годовых. Да, еще год назад было 21%. Но и 14% — дорого. Следствие — ставки рыночной ипотеки в банках остаются на уровне около 20%, это заградительный уровень. Даже доходность «длинных» ОФЗ (облигаций федерального займа) превышает 16% годовых. Это тот фон, на котором сейчас принимаются решения о покупке жилья или инвестиции в квадратные метры. В итоге покупатель считает платеж, а инвестор сравнивает объект, его реальную окупаемость с, по сути, практически безрисковой доходностью в банковских депозитах или ОФЗ.

Но перейдем к основным сегментам рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Ахмедзянов, управляющий партнер IBC Global

Фото: фото предоставлено пресс-службой IBC Global Станислав Ахмедзянов, управляющий партнер IBC Global

Фото: фото предоставлено пресс-службой IBC Global

Жилье: рекордная стройка обогнала продажи

Челябинская область, пожалуй, один из наиболее ярких примеров затоваривания первичного рынка жилья в нашей стране.

Если верить данным ДОМ.РФ, покупатели приобрели лишь 24% строящегося в регионе жилья (это около 367 тыс. кв. м). Более половины (55%, или 840 тыс. кв. м) остаются непроданными. На 21% (328 тыс. кв. м) продажи еще не стартовали.

Ключевым индикатором «здоровья» рынка считается соотношение распроданности и строительной готовности жилья.

В Челябинской области он на сегодня составляет 51%. При этом комфортным считается уровень 70–80%. Для сравнения: в среднем по России показатель достигает 70%, по УрФО 63%, в соседней Свердловской области 77%. В Москве этот показатель и вовсе 92%, что говорит уже о дефиците предложения.

По классам жилья в Челябинской области лучше расходится массовый сегмент: в типовом жилье реализовано 25% площадей, в комфортклассе — 24%, тогда как в бизнес-классе распродано лишь 14%.

Проблема системная и острая для всей страны. Объем нераспроданного жилья в новостройках обновил исторический максимум и приблизился к 83 млн кв. м при рекордных 120 млн кв. м в стройке. Но, на наш взгляд, это не столько угроза завершению строек (механизм эскроу-счетов защищает дольщиков), сколько риск для маржинальности и даже ликвидности застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов / Коммерсантъ Фото: Родион Платонов / Коммерсантъ

Почему так вышло? Я вижу три причины.

Первая — инерция запусков. Застройщики не сбавили темпы вывода новых проектов, объем строительства рекордный. Но спрос за это время охладился, и в итоге предложение устойчиво обгоняет сделки.

Вторая — сжатие ипотеки: сворачивание массовой льготной программы летом 2024 года, ужесточение условий по семейной ипотеке с февраля 2026 года по принципу «одна семья — один льготный кредит» и заградительная рыночная ставка.

Третья — ажиотаж конца 2025-го и января 2026 года, когда покупатели спешили закрыть сделку до вступления ограничений в силу. Этот всплеск во многом выбрал авансом будущий спрос, поэтому и статистика начала 2026 года выглядит бодрее, чем реальное состояние рынка. По данным Росреестра, за 2025 год в Челябинской области на основании договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано 9,8 тыс. сделок с жильем.

Цены на жилье при этом почти не двигаются вниз. По нашей оценке, средняя цена предложения в новостройках области держится в диапазоне 150–155 тыс. руб. за 1 кв. м, а на вторичном рынке — около 110–115 тыс. руб.

Именно в этом разрыве цен кроется главная региональная аномалия: новостройка в Челябинской области стоит дороже «вторички» более чем на треть, при том что в целом по стране эта разница почти исчезла. Челябинск долгие годы был мегаполисом с самым дешевым жильем среди российских городов-миллионников. Но за несколько лет он подтянулся к екатеринбургскому уровню цен при заметно более скромной платежеспособности населения. Такой отрыв делает рынок новостроек особенно уязвимым к охлаждению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челябинске цены на новостройки на треть выше, чем на вторичное жилье

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В Челябинске цены на новостройки на треть выше, чем на вторичное жилье

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Но резкого падения цен я не жду. И не советую ждать.

Дело в том, что сама модель проектного финансирования устроена так, что фронтальный демпинг ухудшает наполнение эскроу-счетов и удорожает финансирование всего проекта. Добавьте выросшую себестоимость строительства — стройматериалы, энергоресурсы, техприсоединение, зарплаты. В итоге застройщик оказывается заложником всей вертикали затрат. Публичное снижение цены к тому же обесценивает уже проданные лоты и портит отношения с ранними покупателями и банком. Поэтому дисконт уводят в непубличные инструменты: рассрочки, субсидированные ставки, специальные предложения на отдельные лоты.

По нашей оценке, до конца 2026 года цены в области останутся примерно на текущем уровне с ростом в пределах инфляции, а полноценного восстановления спроса стоит ждать не раньше 2027 года.

Отдельная примета времени — пусть пока скромный, но все-таки приход в Челябинск федеральных застройщиков. За последние два года на рынок вышли екатеринбургская «Брусника», самарский «Глобал Вижн холдинг» и московский «Кортрос». Причем все они заходят в том числе через проекты комплексного развития территорий (КРТ).

Правда, встречают их не всегда радушно: реновация территории лыжной базы на северо-западе города вызвала петицию горожан.

На мой взгляд, протесты возникают из комплекса факторов — от восприятия иногороднего застройщика как чужого до непростой экономической ситуации. Но на желание девелоперов заходить в Челябинск это не повлияет. Город предлагает свободные площадки и меньшую, чем в Екатеринбурге, конкуренцию.

Стоит помнить и о втором контуре жилищного рынка — индивидуальном строительстве. В 2025 году в Челябинской области был установлен рекорд: в сегменте ИЖС было построено 1,46 млн кв. м жилья. Лидером стал Сосновский округ (более 400 тыс. кв. м). Частный дом сегодня прямо конкурирует с квартирой в новостройке за один и тот же кошелек, и в регионе с доступной землей эта конкуренция ощутима.

Главным тормозом спроса на жилье остается ситуация с ипотекой. Но есть и нюансы. Рыночная ставка около 20% годовых отсекает большинство покупателей. Но льготные программы держат рынок на плаву.

Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области к маю 2026 года достиг 3,5 млн руб. Показательно, что регион вошел в число лидеров по выдаче ипотеки на вторичное жилье: за январь—апрель 2026 года южноуральцы получили на 72% больше кредитов на покупку готового жилья, чем годом ранее. Это прямое следствие ценовой аномалии: при заградительной рыночной ставке и дорогой «первичке» часть спроса естественным образом перетекает на более дешевую «вторичку».

Офисы: рынок без развития

Офисный сегмент Челябинска можно назвать спящим. Он практически не развивается: качественные бизнес-центры почти не строятся, коворкинги в городе не прижились, а острой необходимости в новых объектах в текущем моменте нет. Спрос смещается в сторону небольших форматов: стрит-ритейла, компактных магазинов, офисов на первых этажах жилых домов. А арендаторы стараются экономить на чеке.

По нашей оценке, диапазон цен продажи офисных помещений в Челябинске укладывается сегодня примерно в 28–78 тыс. руб. за 1 кв. м в зависимости от класса, локации и состояния объекта. Разброс огромен именно из-за неоднородности фонда: под общей вывеской офисных площадей на рынке продаются и приспособленные помещения еще советской постройки, и единичные качественные блоки в современных зданиях.

При этом коммерческая недвижимость города в целом прошла нижнюю точку. Начиная со второго квартала 2025 года ставки аренды и цены продажи коммерческих помещений в Челябинске перестали уменьшаться и перешли к осторожному росту. Главным драйвером стало начало снижения ключевой ставки: капитал, который лежал на депозитах под высокий процент, начал искать доходность, в том числе в недвижимости. Строгие финансовые условия 2024 года затормозили новое строительство, поэтому в ближайшие год-два предложение новых торговых и офисных площадей будет ограниченным, и это будет поддерживать цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Игнатьев / Коммерсантъ Фото: Роман Игнатьев / Коммерсантъ

Торговая недвижимость: стабилизация без роста

Торговый сегмент прошел 2025-й год в режиме стабилизации без роста. Вакантность в качественных объектах держится вблизи прошлогодних значений, рост носит точечный характер и формируется общепитом и сервисными форматами, тогда как fashion-ритейл и непродовольственные категории ведут себя осторожно.

Для Челябинска это означает, что качественные торговые объекты с устойчивым арендным потоком остаются интересным, но очень требовательным к цене входа активом. Мы видим, что инвесторы в региональную торговую недвижимость сегодня закладывают ставки капитализации на уровне 18–22%. Планка поднялась вслед за стоимостью денег, и объект, который не дотягивает до этой доходности, просто не находит покупателя. Объекты тех продавцов недвижимости, которые ориентируются на ценовые ожидания трехлетней давности, сегодня стоят в экспозиции месяцами.

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Склады: главный дефицит региона

Экспертиза в складской недвижимости для нашей компании является профильной. И именно в этом сегменте картина по Челябинску принципиально отличается от ситуации с жильем. Если жилой рынок затоварен, то качественных складов остро не хватает.

Челябинская область многие годы испытывает дефицит самых востребованных комплексов класса А: по нашей оценке, он составляет не менее 300 тыс. кв. м при почти нулевой вакантности. Цены аренды и продажи таких объектов в последние годы прибавляли по 25–30%. Причина носит фундаментальный характер: Челябинск стоит на стыке Европы и Азии, вблизи границы с Казахстаном. В условиях разворота логистики на восток стратегическое значение таких хабов только растет.

Общероссийский контекст при этом жесткий.

По нашим данным, в первом полугодии 2026 года объем сделок со складской недвижимостью в России снизился примерно на 57% год к году, до 603 тыс. кв. м. Средний размер сделки сократился почти на 40%.

В Московском регионе вакантность в классе А с учетом субаренды подошла к 6%, а запрашиваемые ставки к середине 2026 года снизились примерно на 16% год к году. Но это средняя температура по больнице. В отдельных дефицитных хабах, к которым относится и Челябинск, свободных качественных площадей практически нет, логика столичного рынка на них не переносится.

Ключевой спрос в сегменте формируют электронная коммерция и логистика. Это заметно меняет географию складского строительства.

Знаковый для региона проект — складской комплекс объединенной компании Wildberries и Russ в Сосновском районе площадью 175 тыс. кв. м с заявленными инвестициями свыше 9 млрд руб. и созданием более 7 тыс. рабочих мест. Здесь важна свежая оговорка: компания публично сообщила о приостановке инвестиционной программы, и сроки челябинского проекта могут сдвинуться. О планах запустить складские мощности в Челябинской области во второй половине 2026 года заявлял и Ozon в рамках своей программы развития логистической сети. Но параметры челябинского объекта не раскрывались.

Набирает обороты формат Light industrial — легкие производственно-складские объекты с офисными зонами под малый и средний бизнес. В Челябинске он находится в зачаточном состоянии, и это, по нашей оценке, одна из наиболее очевидных ниш для местного девелопмента: спрос на блоки от 500 кв. м до 2 тыс. кв. м есть, а качественного предложения нет.

По нашей оценке, качественная складская недвижимость в Челябинской области стоит сегодня на уровне общероссийских оценок. Многолетний дефицит стер региональный дисконт. Цена продажи качественных индустриально-складских объектов находится в диапазоне 65–80 тыс. руб. за 1 кв. м. При сохраняющемся дефиците этот сегмент выглядит наиболее устойчивым к охлаждению из всех типов недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Якушко Фото: Артур Якушко

Инвестиции: недвижимость против облигаций и депозитов

Главный вопрос для любого инвестора сегодня звучит так: зачем брать на себя риски недвижимости, когда депозиты и облигации дают двузначную доходность почти без хлопот?

Ключевая ставка 14% и доходность длинных ОФЗ выше 16% годовых — высокая планка, ниже которой инвестор в квадратные метры проект просто не рассматривает. Именно поэтому требования к ставкам капитализации в региональной коммерческой недвижимости, по нашей оценке, поднялись до 18–22%: объект должен давать премию к безрисковой доходности, иначе капитал останется в облигациях и банковских вкладах.

У этой медали есть обратная сторона. Начавшийся цикл снижения ключевой ставки постепенно разворачивает капитал обратно в реальные активы. Как только депозиты перестают давать 18–20%, деньги начинают искать доходность в недвижимости. Этот процесс мы уже наблюдали в 2025 году на рынке коммерческих помещений Челябинска. Недвижимость остается инструментом сохранения капитала, и при дальнейшем снижении ставки отложенный спрос будет реализовываться. Важно, что цены отыгрывают смягчение денежно-кредитной политики с лагом, и окно входа по сегодняшним ценам не будет бесконечным.

Прогноз: стабилизация, восстановление и ожидание ставки

Базовый сценарий на оставшуюся часть 2026 года выглядит так.

В жилье — стабилизация цен вблизи текущих уровней с ростом в пределах инфляции, скрытые скидки вместо публичного демпинга, переносы запусков новых проектов и ужесточение банками условий кредитования застройщиков. Тяжелее всего придется небольшим девелоперам с ограниченным запасом прочности. Для покупателей риски минимальны благодаря эскроу. Полноценного оживления жилищного спроса стоит ждать не раньше 2027 года, только при условии дальнейшего снижения ключевой ставки.

В коммерческой недвижимости продолжится осторожное восстановление цен и ставок на фоне слабого нового предложения.

В складском сегменте сохранится дефицит качественных площадей и устойчивое положение дел, при условии, что крупные логистические проекты не будут заморожены надолго. Отдельно выделю Light industrial: по нашей оценке, именно с этого формата сегодня реалистичнее всего начинать складской девелопмент в регионе. Объем инвестиций в проект заметно меньше, чем в большой склад класса А, а доходность сохраняется на высоком уровне.

Для инвестора вывод простой. Пока стоимость денег высока, выигрывают дефицитные сегменты с реальным арендным потоком. Прежде всего это качественные склады, а также готовые торговые объекты, купленные с адекватной сегодняшнему рынку ставкой капитализации. Жилье как инвестиционный инструмент в Челябинской области сейчас проигрывает: слишком велик навес непроданного предложения и слишком мал разрыв доходности с депозитом.

Разворот ключевой ставки вниз — тот триггер, который постепенно изменит расстановку сил в пользу недвижимости. Но имеет смысл действовать на опережение, пока цены не начали отыгрывать смягчение политики.