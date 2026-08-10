Зарубежные СМИ: Как тайфун «Дельфин» обрушился на Шанхай?

Миллион человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна «Дельфин». Ураган обрушился на Шанхай и соседние провинции 9 августа. К концу выходных на востоке страны выпадало почти до метра осадков. Отменено больше 2 тыс. рейсов. Ранее стихия прошлась по южным островам Японии и Филиппинам. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Агентство Reuters назвало «Дельфин» самым опасным тропическим циклоном за этот год. К началу выходных тайфун пронесся по японской префектуре Окинава, оставив без электричества 50 тыс. домов. Кроме того, пострадали шесть человек. К 9 августа стихия добралась до берегов китайской провинции Чжэцзян неподалеку от Шанхая. Ветер на подходе к суше разогнался до 42 м в секунду. По прогнозам, ураган будет двигаться на запад и ослабнет только в центральном Китае. Но пока власти на юго-востоке эвакуировали почти миллион местных жителей, а судам в Восточно-Китайском море приказали вернуться в гавани, отмечает агентство. Из-за тайфуна власти опасаются наводнений и оползней, особенно в горных районах. А уровень воды в реках может подняться выше критической отметки.

Тем временем на севере Филиппин тайфун вызвал оползни, пишет Associated Press. Под обвалами пропали без вести семь человек. Камни и грязь снесли дома в курортных городах и пригороде Манилы, в столичном регионе без крова остались 12 тыс. жителей. По данным агентства, шторм зацепил и Тайвань — авиакомпании отменили несколько рейсов. А 9 августа прекратились вылеты из Тайбэя в материковый Китай.

Только в Шанхае к воскресенью были отменены почти 1,5 тыс. рейсов, отмечает South China Morning Post. 10 августа остановилось движение некоторых поездов, а четыре линии метро из-за сильных дождей перестали работать полностью. Улицы города и торговые центры тоже были затоплены. В популярных у туристов районах люди по щиколотку ходили в воде. На некоторое время для горожан были закрыты «Диснейленд» и «Леголенд». От тайфуна особенно пострадали владельцы магазинов и лавок на первых этажах, сообщает газета. По их словам, они никогда не сталкивались с таким наводнением раньше. При этом из-за непрекращающихся дождей в Шанхае переполнилась канализационная система — ливневки не справляются с потоком воды. В других прибрежных городах Китая тайфун поднял морские волны на несколько метров – в Шитане стихия унесла девятилетнего мальчика. Спасатели продолжают его поиски, но работу затрудняют водовороты и уровень воды.

«Дельфин» изменил погоду и в нетронутых ураганом регионах. Как сообщает British Broadcasting Corporation, в Гонконге тайфун принес теплый воздух, из-за чего температура поднялась до непривычных 36 градусов.