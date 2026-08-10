«Единственные активы, не зависящие от всех этих схем, — золото и серебро»

Сегодня будем говорить о системных рисках, которые сформировались в мировой финансовой и валютной системе. Прежде всего, они связаны с американским госдолгом. Дело в том, что на позапрошлой неделе американское Казначейство совместно с японским Центробанком предприняло усилия для стабилизации курса японской валюты. Иена непрерывно снижалась: курс в паре доллар/иена достигал 164 иен. Совместными интервенциями его удалось сдвинуть обратно до 156 иен, сейчас он находится на уровне 158 иен за доллар. Как оказалось, в интервенциях принимал участие не только Банк Японии, но и американское Казначейство. Тут сразу возникло много вопросов. Как ситуация отразится на инвесторах? На какие активы им стоит обратить внимание или лучше остаться в стороне? Ответы на эти вопросы — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Обычно интервенции проводят центральные банки. Здесь же возникает вопрос: откуда у американского Казначейства взялись евро? Интервенции проводил Федеральный резервный банк Нью-Йорка по заданию Минфина США: он продавал евро за иены, чтобы повлиять на курс в паре доллар/иена. Евро взяли из валютного стабилизационного фонда, созданного еще в 1930-е. В нем находилось около €13 млр. Почему для интервенций выбрали именно евро, а не доллары? Игроки предположили, что таким образом власти хотели не подавать рынку сигнал о возможной девальвации американской валюты. Однако к концу недели выяснилось, что американское Казначейство не консультировалось с Европейским центробанком. Это вызвало серьезную сумятицу на рынке: каким образом одно государство использует валюту другого для стабилизации собственного курса? ЕЦБ выразил недовольство этой ситуацией. История уже вызывает недоверие ко всей системе плавающих курсов. Доходности удалось стабилизировать только после публикации 7 августа слабых данных по рынку труда. Несмотря на это, они остаются вблизи максимальных значений за последние несколько лет: десятилетние Treasuries сейчас торгуются с доходностью 4,65%. Единственные активы, которые не зависят от всех этих схем, предпринимаемых финансовыми властями развитых стран, — золото и серебро. Золото за прошлую неделю выросло на 7%, серебро — на 10%. И, судя по всему, эта тенденция будет основной.

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