Депздрав Москвы рассказал о «конкуренте борщевика» в России
Растение ясенец может представлять для человека такую же опасность, как и борщевик. При попадании его сока на кожу и воздействии на нее солнечных лучей человек может получить серьезные ожоги. Об этом предупредил департамент здравоохранения Москвы в Telegram.
Ясенец белый
Фото: Евгений Харитонов / Фотобанк Лори
В НИИ скорой помощи им. Склифосовского поступила пострадавшая от этого растения, которая отдыхала на юге России. Женщина получила ожоги рук, ног, груди и шеи. Врачи обработали поврежденные места и провели терапию, чтобы устранить последствия воздействия токсинов. Через четыре дня пациентку выписали.
В Депздраве рекомендовали при контакте с этим растением как можно быстрее помыть кожу водой с мылом, избегать солнца, при необходимости и отсутствии противопоказаний принять средство от аллергии. При любых признаках ожога следует обратиться к врачу.