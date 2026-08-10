Депздрав Москвы рассказал о «конкуренте борщевика» в России

Растение ясенец может представлять для человека такую же опасность, как и борщевик. При попадании его сока на кожу и воздействии на нее солнечных лучей человек может получить серьезные ожоги. Об этом предупредил департамент здравоохранения Москвы в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ясенец белый

Фото: Евгений Харитонов / Фотобанк Лори Ясенец белый

Фото: Евгений Харитонов / Фотобанк Лори

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского поступила пострадавшая от этого растения, которая отдыхала на юге России. Женщина получила ожоги рук, ног, груди и шеи. Врачи обработали поврежденные места и провели терапию, чтобы устранить последствия воздействия токсинов. Через четыре дня пациентку выписали.

В Депздраве рекомендовали при контакте с этим растением как можно быстрее помыть кожу водой с мылом, избегать солнца, при необходимости и отсутствии противопоказаний принять средство от аллергии. При любых признаках ожога следует обратиться к врачу.