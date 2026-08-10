ВС РФ отказался привлекать к уголовной ответственности за продажу пива подростку

Верховный суд России отказался ужесточать наказание за продажу одной банки пива несовершеннолетней девушке. Генпрокуратура просила привлечь кассира не к административной, а к уголовной ответственности. Об этом сообщило РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам, кассир не убедилась, что покупательница достигла 18-летия. Продавщицу сначала приговорили к штрафу в 55 тыс. руб., однако кассационный суд прекратил уголовное дело из-за малозначимости проступка — никаких негативных последствий не возникло, так как алкоголь сразу же изъяла полиция. Прежде женщина уже привлекалась к административной ответственности за такие нарушения.

«Судебная коллегия также принимает во внимание... возраст (покупательницы), приближающийся к совершеннолетнему, и соответствующий этому возрасту ее внешний облик, что имеет безусловное значение для оценки субъективной стороны содеянного»,— отмечается в материалах суда.

В Генпрокуратуре утверждают, что повторная продажа алкоголя несовершеннолетним придает деянию фигурантки «повышенную общественную опасность и влечет уже не административную, а уголовную ответственность». Верховный суд посчитал, что в данном случае обстоятельства подтверждают отсутствие материального признака преступления — криминальной общественной опасности.