ВС РФ отказался привлекать к уголовной ответственности за продажу пива подростку
Верховный суд России отказался ужесточать наказание за продажу одной банки пива несовершеннолетней девушке. Генпрокуратура просила привлечь кассира не к административной, а к уголовной ответственности. Об этом сообщило РАПСИ со ссылкой на материалы суда.
Согласно материалам, кассир не убедилась, что покупательница достигла 18-летия. Продавщицу сначала приговорили к штрафу в 55 тыс. руб., однако кассационный суд прекратил уголовное дело из-за малозначимости проступка — никаких негативных последствий не возникло, так как алкоголь сразу же изъяла полиция. Прежде женщина уже привлекалась к административной ответственности за такие нарушения.
«Судебная коллегия также принимает во внимание... возраст (покупательницы), приближающийся к совершеннолетнему, и соответствующий этому возрасту ее внешний облик, что имеет безусловное значение для оценки субъективной стороны содеянного»,— отмечается в материалах суда.
В Генпрокуратуре утверждают, что повторная продажа алкоголя несовершеннолетним придает деянию фигурантки «повышенную общественную опасность и влечет уже не административную, а уголовную ответственность». Верховный суд посчитал, что в данном случае обстоятельства подтверждают отсутствие материального признака преступления — криминальной общественной опасности.
Уголовные дела по статье 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа спиртосодержащей продукции, совершенная повторно») возбуждались в России в 2024 и 2025 годах. Так, в марте 2025 года прокуратура Килемарского района утвердила обвинительное заключение против 68-летней жительницы поселка Визимьяры, которая в декабре 2024 года повторно продала самодельную спиртосодержащую жидкость, уже привлекаясь ранее к административной ответственности за аналогичное нарушение в октябре 2024 года.
За продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В январе 2026 года Калининский районный суд Уфы рассматривал уголовное дело 45-летней продавца, которая в июле 2025 года продала спиртное 16-летнему подростку, ранее уже привлекаясь к административной ответственности за похожее нарушение.
В феврале 2026 года в Новороссийске был составлен административный протокол в отношении директора сетевого магазина, организовавшего продажу алкогольной продукции рядом с образовательным учреждением, за что предусмотрены штрафные санкции. В ноябре 2025 года в Севастополе правоохранительные органы установили личность 20-летней девушки, которая давала двухлетнему сыну пить из пивной банки, изъяв ребенка из семьи для проверки.