Трамп назначил нового юрисконсульта Белого дома

Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о назначении юрисконсультом Белого дома Уилла Шарфа. Господин Шарф с 1 сентября сменит на этом посту Дэвида Уоррингтона, который занимает его с января 2025-го. В посте господина Трампа говорится, что тот перейдет на работу в частный сектор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрисконсульт Белого дома Уилл Шарф

Фото: CNP / MediaPunch / Global Look Press Юрисконсульт Белого дома Уилл Шарф

Фото: CNP / MediaPunch / Global Look Press

Уилл Шарф сотрудничал с Дональдом Трампом в его первый президентский срок и во время президентской компании. С начала его второго президентского срока господин Шарф работал в администрации президента, последняя его должность — глава Национальной комиссии по планированию столицы. Там он помог господину Трампу добиться получения одобрения на строительство нового бального зала в Белом доме.

В круг задач господина Шарфа будет входить консультирование по юридическим и политическим вопросам, взаимодействие с Министерством юстиции, подготовка некоторых документов и др.

Яна Рождественская