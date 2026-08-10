Анкара предлагает морскую паузу

Турция возобновила судоходство через свои проливы по пути в Черное море. По данным Bloomberg, в Дарданеллы вошел один из танкеров и направился в сторону терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Еще одно разрешение на транзит получил контейнеровоз. 8 августа агентство сообщало, что Анкара начала бюрократически задерживать проход судов, если они следуют в порты России и Украины. Вечером того же дня глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что страна направила Москве и Киеву предложение приостановить военные действия в Черном море. В частности, стороны обсуждают мораторий на удары по торговым судам в Черном море, сообщило «РИА Новости». Но без конкретных деталей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yoruk Isik / Reuters Фото: Yoruk Isik / Reuters

Отреагируют ли Москва и Киев на призыв турецкой стороны? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с президентом Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяной Пархалиной:

«Не забываем, что когда-то были стамбульские переговоры. Турция вне всякого сомнения заинтересована в том, чтобы в Черном море было мирное судоходство, поскольку это традиционно район ее влияния. Периодически с разных сторон раздаются такие возгласы, что, может быть, стоит вернуться к каким-то стамбульским договоренностям. Это происходит и со стороны России, и со стороны Запада, и со стороны ряда европейских стран. Поэтому думаю, это очередная попытка Турции выступить в роли медиатора. Полагаю, если начать с малого — с перемирия в регионе Черного моря, — то потом можно будет это распространить и на весь конфликт, в том числе и на линию боевого соприкосновения.

Насколько это реалистично? Учитывая, что обе стороны — и они об этом, собственно, говорили уже неоднократно — не готовы пойти на подобного рода компромиссы по остальным направлениям, прекращения огня не будет.

Поэтому к подобным инициативам нужно относиться спокойно. Пускай они будут. Чем больше будет инициатив, тем лучше: может быть, какая-нибудь из них сработает. Но пока не видно никаких признаков того, что мы приближаемся к каким-то миротворческим инициативам по линии боевого соприкосновения».

В начале августа Украина ударила по российскому санкционному контейнеровозу «Янина». Компания Fesco, которая входит в «Росатом», после потери судна перестала принимать новые заявки на черноморские перевозки. Позже под атаки беспилотников попали и несколько турецких сухогрузов. Владельцы одного из них готовят иск против Украины в Международный уголовный суд, утверждают некоторые турецкие СМИ. Турция и другие черноморские страны сейчас несут значительные экономические потери, но вопрос судоходства исключительно военно-политический, отмечает заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов:

«Для Турции это определенные убытки, потому что за проводку судов через проливы они получают какие-то деньги, хотя бы за лоцманские услуги, например. Тем более что они и сами осуществляют судоходство в Черном море. Но я не думаю, что это будет действенная мера, потому что, на мой взгляд, обе стороны настроены решительно и вряд ли будут прислушиваться к турецким просьбам или рекомендациям. В большей степени вопрос политический, и задержки судов при проходе через проливы вряд ли будут достаточно сильным фактором давления для того, чтобы заставить объявить Черное море зоной, свободной от боевых действий.

Если бы Турция вообще блокировала проход через проливы, это, может быть, заставило бы задуматься. И для Украины, и для России торговля через черноморские порты имеет очень существенное значение.

Но если не прибегать к полной блокаде проливов, вряд ли кто-то обратит внимание на турецкую инициативу.

Не исключаю того, что какие-то из черноморских стран, например,Румыния, Болгария, а может быть, и Грузия, эту инициативу могут поддержать, но вряд ли это сыграет сколько-нибудь существенную роль в принятии решений воюющими сторонами».

Собеседники “Ъ FM” на рынке морских перевозок подтверждают, что транзит торговых судов через Черное море значительно сократился. 6 августа Российская национальная перестраховочная компания заявила, что продолжает покрывать военные риски в Азово-Черноморском бассейне. Однако судовладельцы ждут постоянного подтверждения позиции страховщиков.

При этом в аналитическом центре «Совэкон» “Ъ FM” рассказали, что поставки в частности зерна из российских черноморских портов продолжаются. Хотя в июле уже продемонстрировали рекордное падение. И в августе объемы экспорта не превысят 3,4 млн т пшеницы, считают в «Совэкон».

Александра Абанькова, Екатерина Вихарева