Сигнал «Опасное небо» действовал в Удмуртии 3 часа

В Удмуртии сняли сигнал «Опасное небо», сообщила врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. Он действовал три часа. «Беспилотная опасность» при этом сохраняется. В Ижевске восстановлено движение общественного транспорта.

Напомним, ранним утром в Удмуртии объявили сигнал «Беспилотная опасность». Следом в аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием самолетов. Режим «Опасное небо» начал действовать в республике около 08:35. Более чем в 20 муниципалитетах звучали сирены.