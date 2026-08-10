Более чем в 20 муниципалитетах Удмуртии включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА

Сирены включили более чем в 20 муниципалитетах Удмуртии, включая города Ижевск, Сарапул, Воткинск и Можга. Об угрозе атаки БПЛА в Max около 09:05 местного времени сообщила врио главы республики Ольга Абрамова. Остановлено движение общественного транспорта Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

UPD: в 10:55 в Ижевске восстановили движение автобусов, сообщает пресс-служба «ИПОПАТа».

Напомним, ранним утром в Удмуртии объявили сигнал «Беспилотная опасность». Следом в аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием самолетов. Режим «Опасное небо» начал действовать в республике около 08:35.