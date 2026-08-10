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Ирландского наркобарона Дэниела Кинахана экстрадировали из ОАЭ в Ирландию

9 августа самолет ирландских военно-воздушных сил доставил из ОАЭ в Ирландию главу местного наркокартеля Дэниела Кинахана, сообщили BBC и CNN. В тот же день Кинахан предстал перед судом в Дублине, который отправил его под стражу. Судебный процесс по этому делу начнется 5 октября.

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Дэниел Кинахан

Дэниел Кинахан

Фото: U.S. Department of State

Сотрудники ирландской полицейской службы Гарда Шихана перед зданием суда в Дублине, куда доставили Дэниела Кинахана, 9 августа

Сотрудники ирландской полицейской службы Гарда Шихана перед зданием суда в Дублине, куда доставили Дэниела Кинахана, 9 августа

Фото: Natalia Campos / Reuters

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Дэниел Кинахан

Фото: U.S. Department of State

Сотрудники ирландской полицейской службы Гарда Шихана перед зданием суда в Дублине, куда доставили Дэниела Кинахана, 9 августа

Фото: Natalia Campos / Reuters

Транснациональная преступная группировка, занимавшаяся наркоторговлей и торговлей оружием в Европе, была создана в 1990-е годы Кристи Кинаханом — отцом Дэниела. По данным следствия, в 2010-е деятельностью группировки руководил именно Дэниел. Тогда у группировки произошел кровавый конфликт с другой бандой, в результате которого погибло 18 человек, а на самого Кинахана-младшего было совершено покушение. Власти США в 2022 году назначили за его поимку награду $5 млн.

Дэниела Кинахана арестовали в ОАЭ в апреле этого года по запросу ирландской полиции. Ранее из ОАЭ экстрадировали одного из главных помощников главы банды Шона Макговерна. В Ирландии его приговорили к 24 годам тюрьмы за руководство преступной организацией.

Яна Рождественская

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