Липецкую фабрику Roshen включили в программу приватизации

Правительство России приняло решение о продаже национализированного АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"» (ЛКФ). Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, 99,9% акций предприятия включены в программу приватизации на 2026–2028 годы. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В феврале 2024 года Октябрьский райсуд Липецка по иску Генпрокуратуры признал бывшего владельца Roshen Петра Порошенко и его сына Алексея Порошенко (бывший народный депутат Украины), а также бывшего генерального директора ЛКФ Олега Казакова экстремистами, запретив их деятельность в России, и постановил изъять липецкие структуры компании — АО «ЛКФ "Рошен"» и ООО «Рошен». К июлю 2024 года активы были переданы в распоряжение Росимущества.

В июне 2026 года ФНС потребовала распродать имущество фабрики из-за долгов в размере 156 млн руб. Арбитражный суд региона принял иск к производству, ближайшее заседание по нему запланировано на 30 сентября.

Корпорация Roshen приобрела липецкую фабрику в 2001 году. Спустя три года рядом построили вторую производственную площадку стоимостью около $50 млн. Предприятие выпускало порядка 60 видов кондитерских изделий. Кондитерский комплекс не работает с 2017 года — украинская корпорация тогда законсервировала площадку, сославшись на политико-экономические причины. На тот момент компания оценивала оставшиеся в России активы примерно в $200 млн. По данным финансовой отчетности, убыток фабрики в 2025 году составил 31,8 млн руб. против 19 млн руб. годом ранее.

Подробнее о национализации липецких активов Roshen — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова