FT: из-за роста цен на бензин продажи гибридов в США выросли на 20%

Продажи японских и корейских гибридных автомобилей существенно выросли в США в связи с ростом цен на нефть, пишет Financial Times (FT). В частности, от этого выиграли такие компании, как Honda, Hyundai и Toyota, на которые приходится 86% рынка гибридов в США. По подсчетам компании RBC Capital Markets, продажи гибридных автомобилей в США увеличились в июле на 20%, притом что в целом автопродажи в стране сократились на 1,5%. Продажи гибридов Hyundai выросли на 62%, Toyota — на 22%, Honda — на 15%.

Как отмечает FT, азиатские компании традиционно производят много гибридных автомобилей, в то время как у американских автопроизводителей таких моделей мало. «Гибриды предлагают оптимальный баланс, который ищут потребители»,— отметила глава отдела аналитики компании Edmunds Джессика Колдуэлл. Как пишет FT, это связано с тем, что они позволяют сэкономить в условиях роста цен на бензин, при этом не требуя от водителей серьезно менять привычки.

Яна Рождественская