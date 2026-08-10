ФСБ: агент Киева в Херсонской области планировал теракт против военнослужащих

В Скадовске Херсонской области задержан россиянин, планировавший теракт в отношении военнослужащих. Он действовал по заданию спецслужб Украины. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Задержанный — 1976 года рождения, другие подробности о нем не приводятся. ФСБ называет его сторонником запрещенной в России террористической организации. По версии следствия, он был завербован сотрудником украинских спецслужб для совершения диверсионно-террористического акта в отношении российских военнослужащих.

У задержанного изъято готовое радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под пауэрбанк. Также у задержанного изъяли телефон, «содержащий переписку, свидетельствующую о его противоправной деятельности», следует из пресс-релиза ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Генический суд Херсонской области отправил фигуранта под стражу. Он признал вину и активно сотрудничает со следствием, добавили в ФСБ.