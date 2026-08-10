Жителя Украины с гражданством РФ на Урале отправили в колонию за госизмену
Свердловский областной суд в Екатеринбурге назначил 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год жителя Украины, гражданина России Ивану Столбову за госизмену по ст. 275 УК РФ. Он также должен будет выплатить штраф на 300 тыс. руб.
Иван Столбов
Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда
Суд установил, что житель украинского Ивано-Франковска с мая 2023 года по октябрь 2025 года по своей инициативе 11 раз отправил суммы примерно по 100 гривен (суммарно 5466 руб. 13 коп.) украинской организации. Эти средства в дальнейшем организация направляла ВСУ на закупку предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов, военных автомобилей. В прошлом году Иван Столбов прибыл в Россию для того, чтобы навестить мать — его задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.