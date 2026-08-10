Жителя Украины с гражданством РФ на Урале отправили в колонию за госизмену

Свердловский областной суд в Екатеринбурге назначил 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год жителя Украины, гражданина России Ивану Столбову за госизмену по ст. 275 УК РФ. Он также должен будет выплатить штраф на 300 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Столбов

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Иван Столбов

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Суд установил, что житель украинского Ивано-Франковска с мая 2023 года по октябрь 2025 года по своей инициативе 11 раз отправил суммы примерно по 100 гривен (суммарно 5466 руб. 13 коп.) украинской организации. Эти средства в дальнейшем организация направляла ВСУ на закупку предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов, военных автомобилей. В прошлом году Иван Столбов прибыл в Россию для того, чтобы навестить мать — его задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Ирина Пичурина