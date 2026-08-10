В Госдуме предложили альтернативу льготной ипотеке

Существующая в России жилищная политика требует диверсификации, заявила в интервью отраслевому изданию «Московская перспектива» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «По большому счету мы сейчас помогаем тем, кто и так может о себе позаботиться,— тем, кто может купить квартиру даже с ипотечным кредитом. Но это люди не самые бедные»,— пояснила депутат.

По ее словам, в стране огромное количество семей, которые из-за высоких цен на жилье — особенно в крупных городах — не могут себе позволить купить квартиру. В этой ситуации, по мнению госпожи Разворотневой, необходимо развивать сектор наемного жилья по примеру других стран. «Суть подхода — предложить им в аренду жилье с низкими ставками, которые субсидируют местные власти»,— добавила она.

Сейчас в России действует льготная ипотека для семей с детьми для покупки жилья в новостройках. Однако ее запуск подтолкнул рост цен на недвижимость. Поэтому, как считает Светлана Разворотнева, эта льгота оказалась «поддержкой застройщиков, а не семей». При этом в правительстве обсуждают трансформацию условий выдачи таких жилищных кредитов. «Сейчас есть консолидированное согласие депутатов и правительства в том, что семейную ипотеку надо дифференцировать в зависимости от количества детей»,— считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Кроме того, по ее мнению, ставку по семейной ипотеке 6% стоит сохранить хотя бы для семей с одним ребенком, а лимит кредита в крупных городах увеличить. Сейчас 12 млн руб. в столице хватает примерно на однокомнатную квартиру в Новой Москве, резюмировала Светлана Разворотнева.