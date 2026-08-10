«Это будет большой шаг вперед»

Турция призывает Москву и Киев ввести мораторий на боевые действия в Черном море. Согласно заявлению Анкары, постоянные атаки на гражданские суда угрожают мировому судоходству и провоцируют мировой продовольственный кризис. Одновременно турецкие службы начали затягивать выдачу разрешений на проход судов в направлении России и Украины. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает попыток реанимации зерновой сделки 2022 года.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Турции, судя по всему, порядком надоело все происходящее в Черном море, и она решила принять меры. Как отмечается в официальном заявлении МИД страны, российско-украинское военное противостояние все сильнее переносится на мирные торговые маршруты и затрагивает не только турецкие государственные интересы, но и провоцирует мировой продовольственный кризис. Турецкая Республика призывает стороны конфликта ввести мораторий на боевые действия в этом районе. В подтверждение своих слов или, правильнее будет сказать, по странному совпадению — одновременно с этим — береговая охрана страны стала очень тщательно относиться к выдаче разрешений на проход судов через Босфор и Дарданеллы в направлении России и Украины. При том что у остальных черноморских держав никаких проблем с этим не возникает.

Совсем запретить транзит президент Реджеп Тайип Эрдоган не может, согласно Конвенции Монтре, а вот затянуть рассмотрение заявок — такое вполне возможно. По сути, речь идет о том, чтобы возобновить зерновую сделку 2022 года — то есть обеспечить безопасный проход судов через Черное море как из Украины, так и из России — дабы судоходству ничего бы не угрожало, а бедные страны не голодали. Данный формат активно поддерживает ООН, которая очень переживает за голодающих граждан третьего мира.

Первая зерновая сделка, или официально «Черноморская инициатива», продержалась практически год — без пяти дней. Москва вышла из соглашения по причине невыполнения своих требований. Ключевое из них — снятие санкций с большей части национального сельскохозяйственного экспорта. Кроме того, договор предусматривал мораторий на удары по портовой инфраструктуре, в частности, Одессы и Николаева. Причина — нахождение там иностранных судов с зерном и представителей многочисленных компаний-трейдеров.

Наблюдатели скептически относятся к перспективам новой сделки, хотя и Россия, и Украина тоже несут убытки по причине атак друг на друга. При этом нельзя не учитывать тот факт, что Турция нынче уже другая. Даже по сравнению с 2022 годом ее акции в мире серьезно возросли. Реджеп Тайип Эрдоган получил от Дональда Трампа высокий статус «хорошего парня» и даже друга. И, конечно, статус транзитной державы никто не отменял. Все это в совокупности может сыграть свою роль. Как было сказано выше, рассмотрение заявок на проход судов с экспортными грузами рискует сильно затянуться. Эрдоган, может быть, и не большой друг РФ, но партнер важный. Ссориться с ним крайне невыгодно. Кроме проливов, единственная действующая газовая трубопроводная ветка на юг Европы идет опять же через Турцию.

Тем временем получает подтверждение информация СМИ о том, что Украина покупает у Анкары крупную партию американского оружия, включая дальнобойные ракеты ATACAMS. И вроде бы необходимое в таких случаях разрешение от Конгресса уже практически получено. Похоже, что в ближайшее время мы увидим очередную попытку посредников принудить стороны конфликта к миру. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер собираются в поездку в Киев и Москву. Забегать вперед, конечно, нет смысла, но если что-то похожее на зерновую сделку состоится, пусть и в усеченном варианте, это будет большой шаг вперед. И еще куда интереснее узнать, какова будет реакция Эрдогана на отказ одной из сторон пойти на снижение эскалации. В любом случае некий шанс на мирное решение есть. Естественно, совсем небольшой.

Дмитрий Дризе