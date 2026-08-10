«Ведомости»: Потанина обязали ответить на вопросы экс-жены о разделе имущества

Высокий суд правосудия Англии обязал предпринимателя Владимира Потанина ответить на вопросы его бывшей жены Натальи при рассмотрении дела о разделе имущества после развода. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Потанин с супругой Натальей, 22 декабря 2006 года

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ Владимир Потанин с супругой Натальей, 22 декабря 2006 года

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Законы Британии дают супругам право затребовать при разводе друг у друга дополнительную информацию и документы. Господин Потанин отказался отвечать на большинство из 62 вопросов, а прочие предложил переформулировать. Как настаивал бизнесмен, запрашиваемая информация «излишняя и несоразмерная», а также может подвергнуть его угрозам дополнительных санкций.

В итоге Высокий суд самостоятельно рассматривал каждый из пунктов и обязал господина Потанина ответить на вопросы, «вытекающие» из первоначальных. Среди них — предоставил ли предприниматель полную и откровенную информацию о своих активах, было ли нарушено право бывшей жены на справедливое разбирательство в судах, а также какую долю совместного имущества суд должен присудить госпоже Потаниной, если это необходимо.

Предпринимателю давали срок до 14 июля 2026 года для предоставления ответов. Предварительное слушание назначили на 17–18 сентября, а заключительное — на ноябрь.

Супруги Потанины развелись в 2014 году после 30 лет брака. По решению российского суда бывшей жене досталось $41,5 млн. Госпожа Потанина утверждает, что ей выплатили менее 1% от состояния бизнесмена, и требует около $6 млрд. Она настаивает, что большая часть имущества экс-супруга контролируется различными трастами и компаниями.