«Ведомости»: Потанина обязали ответить на вопросы экс-жены о разделе имущества
Суд Англии обязал Потанина ответить на вопросы бывшей супруги
Высокий суд правосудия Англии обязал предпринимателя Владимира Потанина ответить на вопросы его бывшей жены Натальи при рассмотрении дела о разделе имущества после развода. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.
Владимир Потанин с супругой Натальей, 22 декабря 2006 года
Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ
Законы Британии дают супругам право затребовать при разводе друг у друга дополнительную информацию и документы. Господин Потанин отказался отвечать на большинство из 62 вопросов, а прочие предложил переформулировать. Как настаивал бизнесмен, запрашиваемая информация «излишняя и несоразмерная», а также может подвергнуть его угрозам дополнительных санкций.
В итоге Высокий суд самостоятельно рассматривал каждый из пунктов и обязал господина Потанина ответить на вопросы, «вытекающие» из первоначальных. Среди них — предоставил ли предприниматель полную и откровенную информацию о своих активах, было ли нарушено право бывшей жены на справедливое разбирательство в судах, а также какую долю совместного имущества суд должен присудить госпоже Потаниной, если это необходимо.
Предпринимателю давали срок до 14 июля 2026 года для предоставления ответов. Предварительное слушание назначили на 17–18 сентября, а заключительное — на ноябрь.
Супруги Потанины развелись в 2014 году после 30 лет брака. По решению российского суда бывшей жене досталось $41,5 млн. Госпожа Потанина утверждает, что ей выплатили менее 1% от состояния бизнесмена, и требует около $6 млрд. Она настаивает, что большая часть имущества экс-супруга контролируется различными трастами и компаниями.
В феврале 2026 года Высокий суд Англии и Уэльса обязал Владимира Потанина раскрыть документы, касающиеся иска «Русала» о нарушении акционерного соглашения «Норникеля», хотя сам Потанин настаивал, что право руководителя на доступ к документам компании касается только управления ею, а не защиты от личных исков. Суд постановил, что существуют четыре основания для ограничения доступа к информации: персональные данные, коммерческая тайна, инсайдерская и контрсанкционная информация, но при этом есть три исключения: данные могут быть отредактированы, раскрыты в рамках суда или владелец может дать согласие на раскрытие. Этот иск был подан «Русалом» в октябре 2022 года, а летом 2025 года компания дополнила его обвинениями в выводе денег за пределы группы «Норникеля».
Ранее, в январе 2024 года, Верховный суд Великобритании удовлетворил апелляцию Владимира Потанина по иску его бывшей жены Натальи, которая претендовала на долю в «Норникеле», дивиденды и российскую недвижимость. Тогда суд посчитал, что нижестоящий суд не должен был выдавать разрешение на подачу финансового иска в Великобритании, и дело было возвращено в апелляционный суд. В сентябре 2025 года Апелляционный суд Лондона разрешил Наталье Потаниной повторно подать иск о компенсации, что дало ей возможность претендовать на 50% от стоимости доли бывшего мужа в акциях «Норникеля» и дивидендов, а также на часть элитной российской недвижимости.