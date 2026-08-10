В поселке Шершни на день отключат электричество

В челябинском поселке Шершни временно отключат электроснабжение 11 августа. Причиной стали плановые работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, сообщает пресс-служба администрации города.

Электричество отключили с 8:00 до 21:00. Ограничения коснутся домов по улицам Тополиная, Северная, Ленина, Заводская, Парковая, Гостевая, Рабоче-Колхозная, Садовая, Пролетарская, Центральная, Университетская Набережная, Ключевая, Совхозная, Трактовая, Свободы, Западная и Советская.

Работы ведет ПАО «Россети Урал».

Ольга Воробьева