Многоженец Сухов проиграл суд челябинскому депутату Госдумы

Тушинский районный суд Москвы отказался удовлетворять требования многоженца Ивана Сухова к депутату Госдумы от Челябинской области Станиславу Наумову и АО «Первый канал». Истец просил взыскать с ответчиков 1 млн руб. за распространение сведений, «порочащих честь и достоинство», следует из решения суда.

Конфликт между сторонами возник после выпуска телепрограммы «Пусть говорят», в котором Иван Сухов, имеющий 14 детей от нескольких сожительниц, положительно высказывался о многоженстве. В эфире Станислав Наумов назвал россиянина «сексуальным маньяком» и «финансовым мошенником», а его детей — «жертвами изнасилования женщин». После этого Иван Сухов подал иск к депутату, посчитав его слова недостоверными и оценив моральный вред изначально в 1 млрд руб. Позже требования были сокращены до 1 млн руб. Однако суд все равно не встал на сторону истца. Согласно постановлению, телепрограмма нацелена на обсуждение ситуаций и высказывание личного мнения, что и сделал Станислав Наумов. Депутат не утверждал о конкретных фактах, а значит, не мог опорочить честь Ивана Сухова.

Виталина Ярховска