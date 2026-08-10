США бесплатно передают Украине разведданные для ударов по российским военным позициям и энергетической инфраструктуре внутри страны. Об этом заявили источники журнала The Atlantic. Они связали эту политику с решениями директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

По данным издания, Вашингтон предоставляет Киеву пакеты целеуказаний для нанесения ударов как по объектам на территории Украины, так и по энергетическим мощностям в России. Сведения также включают данные о расположении российских военных сил.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял о прямом участии США в боевых действиях через поставки вооружений за счет Евросоюза и предоставление разведданных, включая данные Starlink. По его словам, это позволяет ВСУ наводить оружие на цели, в том числе на гражданские объекты.