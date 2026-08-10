Ия Боронина и Вера Хабарова входят в региональную группу «Яблока» в Удмуртии

В региональную группу «Яблока» в Удмуртии на выборах в Госдуму входят председатель местного отделения, член ассоциации юристов России Ия Боронина и член Общественной наблюдательной комиссии республики Вера Хабарова. Сегодня утром Верховный суд России рассмотрит иск «Родины» об отмене регистрации федерального списка «Яблока». Заседание запланировано на 10:00 по московскому времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Отметим, что госпожа Боронина также зарегистрирована кандидатом от «Яблока» по Ижевскому одномандатному округу (№39). Отмена регистрации федерального списка партии, в который входят 269 человек, одномандатников не затронет.

Как писал «Ъ», иск был подан 7 августа. Представители «Родины» нашли «массу юридических нарушений» в документах «Яблока» — от незаконной, по их мнению, агитации в запрещенных соцсетях до якобы экстремистских высказываний. «Они хотят снять нас с выборов, потому что мы за мир, а они хотят продолжать трагедию до бесконечности»,— прокомментировал иск лидер «яблочников» Николай Рыбаков.

Подробнее об этом читайте в материале «”Яблоко” просят снять».