Хуснуллин назвал непатриотичной поговорку про дураков и дороги

Зампред российского правительства Марат Хуснуллин назвал непатриотичным расхожее выражение, согласно которому «в России две беды — дураки и дороги». Таким мнением господин Хуснуллин поделился в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред правительства России Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Зампред правительства России Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Не согласен, будто в России народ глупый, — отметил вице-премьер. — И по числу образованных людей и уровню интеллекта мы среди лидеров в мире».

Марат Хуснуллин счел такой «лозунг непатриотическим». Прокомментировал ли вице-премьер вторую из «двух бед России», в ТАСС не уточнили.