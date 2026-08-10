Река Амур начала затапливать Хабаровск из-за подъема воды

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска превысил отметку неблагоприятного явления в 450 см и достиг 461 см. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Хабаровскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Затопленная центральная набережная в Хабаровске, 5 августа

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости Затопленная центральная набережная в Хабаровске, 5 августа

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Угрозе подтопления наиболее подвержены островные территории краевого центра. Там происходит разлив внутренних протоков, озер и выход грунтовых вод. Вода пришла на территории Большого Уссурийского, Дачного и Кабельного островов. Затоплено 129 участков и дороги в селах Елабуга и Маяк.

Из-за подъема уровня реки временно не работают автобусные остановки «5,5-й км», «6-й км», «7-й км» и «10-й км», пишет Telegram-канал Amur Mash. Власти отменили туры в соседний китайский город Фуюань, куда чаще всего добираются по Амуру на теплоходе. На Прибрежной, Вилюйской, Архаринской улицах и улице Богачева работают насосы. Городские службы насыпают защитные валы.

7 августа губернатор Хабаровского края Денис Демешин объявил режим повышенной готовности в Хабаровске и акватории Амура из-за паводка. В МЧС прогнозируют, что к 13-16 августа вода может подняться до 500 см. Под угрозой затопления будут участки на островной части Хабаровска, а также поселения ниже по течению реки.