«Колобок» собрал более 2,5 млн рублей в кинопрокате Удмуртии за уикенд

В первые четыре дня проката «Последний богатырь. Колобок» (6+) собрал в кинотеатрах Удмуртии чуть более 2,5 млн руб. Это почти половина всех сборов за уикенд. Согласно аналитике «Фонда кино», на новую киноленту сходили 6,5 тыс. зрителей. В среднем на одном сеансе (их 513) присутствовало 13 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»

Фото: «Атмосфера кино» Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»

Фото: «Атмосфера кино»

Рейтинг фильма «Последний богатырь. Колобок» на «Кинопоиске» сейчас составляет 2,8 балла. Низкие оценки кинокартине Антона Маслова начали выставлять после того, как в российском прокате сдвинули показ нового фильма «Человек-паук. Новый день» (12+). В последующем правовая редакция телеканала «Россия-24» обратилась в прокуратуру и СКР из-за угроз в адрес съемочной группы.

На втором месте по сборам в Удмуртии находится мультфильм «Смешарики. Сквозь вселенные» (6+) — 762,3 тыс. руб. (14,8%). Его посмотрели 2,2 тыс. зрителей. Отметим, что «тройку» самых кассовых кинокартин замыкает российская пятиминутная короткометражка «Счастье», под видом которой, вероятно, идет предсеансовое обслуживание «Одиссеи» (18+) Кристофера Нолана. Картина собрала в прокате 760,6 тыс. руб. и 1,2 тыс. зрителей.