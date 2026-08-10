ФНС зафиксировала снижение числа валютных нарушений по иностранным счетам

Число нарушений, связанных с информированием россиянами о зарубежных счетах, за первую половину 2026 года сократилось на 11% год к году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Федеральной налоговой службы (ФНС).

ФНС продолжает получать сведения о зарубежных счетах российских налоговых резидентов через программы автоматического обмена финансовой информацией. Ведомство в прошлом году получило сведения от 50 стран, отметил собеседник издания. Всего Россия участвует в программах обмена с 71 государством, среди которых — ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Австралия, Монако, Гонконг и Фарерские острова. Со странами Европы обмен остановили в 2024 году.

По сведениям опрошенных «Ведомостями» юристов и налоговых консультантов, ведомство ужесточило контроль за иностранными счетами. Весной и летом ФНС организовала массовые проверки отчетов о движении средств по зарубежным счетам, указывается в публикации. Кроме того, у физлиц требуют больше документов — помимо выписок со счетов, это копии паспорта, документы о статусе близких родственников и подтверждение фактического пребывания за рубежом. Больше всего запросов приходится на популярные у россиян юрисдикции — ОАЭ и страны СНГ.

По закону российские налоговые резиденты обязаны уведомлять ФНС об открытии, закрытии или изменении реквизитов счетов и электронных кошельков в зарубежных финансовых организациях. Сделать это нужно в течение одного месяца с момента открытия счета.