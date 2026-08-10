Челябинск занял второе место по росту цены квадратного метра на вторичном рынке
Во втором квартале 2026 года стоимость квадратного метра во вторичном жилье Челябинска составила 119,2 тыс. руб., что на 3,2% больше, чем в первом квартале этого года. По динамике цены город оказался на втором месте среди мегаполисов России, сообщает портал «Движение.ру».
Сильнее всего стоимость «квадрата» на вторичном рынке выросла в Перми — на 3,5%, до 130,7 тыс. руб. В среднем по России показатель увеличился на 2,9%, до 256,9 тыс. руб. Квадратный метр в новостройках во втором квартале 2026 года по стране тоже стал дороже — на 2,4%, до 353,6 тыс. руб. Челябинск стал городом с самым серьезным снижением цены. «Квадрат» здесь стоил 170,9 тыс. руб. (–5%).