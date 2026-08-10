Постпред России в Вене отверг причастность Москвы к пожарам во Франции

Россия не причастна к лесным пожарам во Франции. Это следует из заявления постпреда РФ в Вене Михаила Ульянова, опубликованного в X.

«Некоторые французские чиновники и журналисты утверждают, что Россия каким-то образом причастна, — написал дипломат. — Они просто не уважают своих собственных граждан».

5 августа в эфире французского канала BFMTV одна из приглашенных экспертов предположила, что пожары в Жиронде и Варe могли организовать российские спецслужбы. По данным местных силовиков, среди 375 задержанных за поджоги — 142 подростка. По мнению аналитика, они могли стать жертвами иностранного влияния.