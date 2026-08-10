Путассу стала самой доступной по цене рыбой в России

Путассу стала самой дешевой рыбой на российском рынке в июле: средняя отпускная цена составила 82 руб. за кг, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Второе место заняла тихоокеанская сельдь с ценой 93 руб. за кг, третье — каспийская тюлька по 95 руб. Далее следуют черноморская килька (97 руб.) и атлантическая сельдь (110 руб.).

Президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал «РИА Новости» об изменениях в рейтинге за три года: путассу поднялась с пятого места на первое. Рост вылова и стабильный внутренний спрос стали причинами удешевления рыбы.

Ранее в топ-5 входила мойва, но сейчас атлантическая мойва перешла в категорию премиальной продукции со средней ценой 330 руб. за кг. Все предложения по этому продукту импортные. Российские рыбаки не могут ловить атлантическую мойву уже два года из-за отсутствия квот и остановки промысла.