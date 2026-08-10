Путассу стала самой доступной по цене рыбой в России
Путассу стала самой дешевой рыбой на российском рынке в июле: средняя отпускная цена составила 82 руб. за кг, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Второе место заняла тихоокеанская сельдь с ценой 93 руб. за кг, третье — каспийская тюлька по 95 руб. Далее следуют черноморская килька (97 руб.) и атлантическая сельдь (110 руб.).
Президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал «РИА Новости» об изменениях в рейтинге за три года: путассу поднялась с пятого места на первое. Рост вылова и стабильный внутренний спрос стали причинами удешевления рыбы.
Ранее в топ-5 входила мойва, но сейчас атлантическая мойва перешла в категорию премиальной продукции со средней ценой 330 руб. за кг. Все предложения по этому продукту импортные. Российские рыбаки не могут ловить атлантическую мойву уже два года из-за отсутствия квот и остановки промысла.
ВАРПЭ также сообщала, что в 2025 году самой подешевевшей в России рыбой стала сельдь, которая снизилась в цене почти на треть, до 138 руб. за кг для атлантической и до 105 руб. за кг для тихоокеанской. Президент ВАРПЭ Герман Зверев объяснял это отложенным эффектом рекордного вылова тихоокеанской сельди в 2024 году, а также влиянием роста издержек и «логистического трения» на формирование цены. Герман Зверев в интервью «РИА Новости» отмечал, что потребление рыбы в России, несмотря на то что оно выше, чем во многих странах, все же ниже рекомендуемых Минздравом норм. Сельдь является самой популярной рыбой у россиян, за ней следуют лососевые, треска, скумбрия и минтай.
Ранее, в 2024 году, ФАС начала проверку после заявлений спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о высокой цене на рыбу и ее недоступности для многих россиян. Герман Зверев тогда пояснял, что рост цен был связан с низкими уловами.