В Воронежской области сбили 57 БПЛА: пострадали машины, дома и предприятия

В ночь на 6 августа в небе над Воронежем и 14 районами области были обнаружены и уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, жертв нет. В результате падения обломков дронов в городе повреждены семь автомобилей, посечены остекление и кровля в ряде частных и многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«В одном из районов повреждения кровли и фасада получили постройки двух агропредприятий. На местах падения обломков продолжают работать оперативные службы», — добавил глава региона.

По данным регионального ГУ МЧС, опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области вчера в 21:01 и сохраняется до сих пор. Минувшей ночью в регионе также сработали сирены воздушной тревоги в связи с ракетной опасностью. Отбой ракетной опасности был объявлен в 2:46.

UPD. В 8:37 в Воронежской области вновь была объявлена ракетная опасность.

Денис Данилов