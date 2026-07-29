Ветеран СВО стал советником главы Воткинска в области патриотического воспитания

Ветеран СВО и выпускник программы «СВОй резерв18» Руслан Корнилов назначен на должность советника главы Воткинска в области ГО и ЧС, патриотического воспитания и адаптации ветеранов боевых действий. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Заметаев во «ВКонтакте».

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«С июля прошлого года он проходил стажировку в Администрации Воткинска. За это время познакомился с работой всех отделов и управлений, принимал участие в рабочих совещаниях, в обсуждении планов по развитию города, побывал в нескольких школах в рамках “Месячника патриотического воспитания”»,— уточнил Алексей Заметаев.

До прохождения службы в зоне СВО Руслан Корнилов работал пожарным, в настоящий момент возглавляет пожарно-спасательную часть в Шаркане. Сейчас он получает высшее образование по специальностям «Юриспруденция» и «Муниципальное и государственное управление», а также является капитаном республиканской сборной ветеранов СВО по следж-хоккею.

«Имея за плечами боевой опыт, тяжелое ранение, Руслан хорошо осведомлен о нуждах семей участников СВО и погибших военнослужащих. Он сам адаптировался к мирной жизни и отлично понимает проблематику изнутри»,— говорится в сообщении.

Напомним, врач ижевского филиала военного госпиталя Андрей Чернов стал главным внештатным специалистом минздрава Удмуртии по организации медпомощи участникам СВО.