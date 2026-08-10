Хакеры из КНДР автоматизировали кибератаки с помощью ИИ

Связанная с КНДР хакерская группировка Kimsuky развернула инфраструктуру для локального запуска и управления моделями искусственного интеллекта (включая Ollama, GPT4All и Msty), а также использует технологию генерации с поиском RAG (Retrieval-Augmented Generation — инструмент, позволяющий ИИ искать данные в закрытой базе документов и выдавать точные ответы без утечки информации в сеть). Об этом сообщила южнокорейская компания по кибербезопасности Genians, передает Reuters.

По данным исследователей, северокорейские хакеры переходят от простой генерации фишинговых писем к полной автоматизации кибератак, анализу украденных данных и разработке вредоносного ПО с помощью нейросетей. Развернутые решения позволяют им обрабатывать файлы на собственных серверах, не отправляя конфиденциальные сведения внешним ИИ-сервисам (вроде ChatGPT).

В инфраструктуре Kimsuky также были обнаружены фреймворки для создания ИИ-агентов, программы распознавания речи и ИИ-редактор кода Cursor. Кроме того, эксперты нашли сгенерированные нейросетями фишинговые документы на тему финансов и криптовалют, маскирующиеся под официальные инвестиционные отчеты.

Минфин США ввел санкции против Kimsuky еще в 2023 году. Тогда ее признали подконтрольной Пхеньяну группой кибершпионажа.

Эрнест Филипповский