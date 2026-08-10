На Тайване впервые ограничили работу интернета во время учений по защите от КНР

Во время ежегодных учений тайваньские военные имитировали отражение китайского воздушного десанта на стратегически важном архипелаге Пэнху. Вслед за этим на самом Тайване во время отработки гражданской обороны впервые замедлили мобильный интернет, сообщает Reuters.

В центральной части Тайваня во время учений ГО проверяют способность граждан поддерживать коммуникацию в условиях дефицита интернет-трафика при ЧС. Банкоматы, светофоры, экстренные службы, стационарные телефоны и проводной интернет этими учениями затронуты не будут. На севере острова, включая столицу островного государства Тайбэй, аналогичные учения намечены на четверг.

Стартовавшие на прошлой неделе 10-дневные учения «Хань Гуан» включают отработку различных сценариев реагирования на попытку силового захвата острова Китаем. Войска открыли огонь в предрассветные часы по пляжу на Пэнху в Тайваньском проливе из танков M60A3, различных артиллерийских орудий и зенитных установок. Отрабатывалась «многоуровневая защита» от десанта противника, пытающегося быстро высадиться на побережье.

Пэнху находится ближе к Тайваню, чем к Китаю, и рассматривается тайваньскими стратегами как потенциальная первая цель Пекина. Захваченный островок может послужить базой для нападения на Тайвань с помощью ракет и беспилотников.

Эрнест Филипповский