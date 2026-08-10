«НОВАТЭК-Челябинск» взыскивает с Миасского машзавода 45,5 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск ООО «НОВАТЭК-Челябинск» к Миасскому машиностроительному заводу» ( входит в структуру ГК «Роскосмос»). Как следует из картотеки арбитражных дел, поставщик энергоресурсов требует взыскать с предприятия задолженность в размере 45,5 млн руб.

Согласно материалам дела, исковые требования обоснованы неисполнением обязательств по оплате газа, поставленного в период с 1 по 30 июня 2026 года. Судья назначил предварительное судебное заседание на 8 сентября. В качестве третьих лиц к разбирательству привлечены АО «Газпром газораспределение Челябинск» и конкурсный управляющий ММЗ Сергей Богданов.

Параллельно в суде рассматривается иск АО «Газпром газораспределение Челябинск» к ММЗ на сумму 5,1 млн руб. Эта задолженность сформировалась за услуги по транспортировке газа в мае этого года. Предварительное заседание по этому спору также назначено на 8 сентября.

АО «ММЗ» находится в процедуре банкротства с 2021 года. В настоящее время имущественный комплекс завода, оцененный в 2,6 млрд руб., выставлен на торги. Ранее «НОВАТЭК-Челябинск» неоднократно подавал иски к банкротному активу: в феврале компания требовала взыскать с завода 124 млн руб., а в январе заявляла о долге в размере 96 млн руб.

Евгений Рыженьков