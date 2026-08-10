Челябинская область потеряла 20 позиций в рейтинге регионов по числу ДТП

За январь — июнь 2026 года в Челябинской области произошло 115,2 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. транспортных средств. Регион занял 68-е место среди субъектов России, потеряв к первым шести месяцам 2025-го 20 позиций в рейтинге «РИА Новости».

Меньше всего аварий с пострадавшими зарегистрировано в Чеченской Республике — на 100 тыс. автомобилей в январе — июне этого года здесь зафиксировали 10,7 ДТП. В топ-3 также попали Московская (39) и Брянская (41,9) области. Последние места в рейтинге заняли республики Тыва (200,6) и Калмыкия (197,5), а также Костромская область (186,7).

Виталина Ярховска