Папа римский призвал Россию и Украину начать диалог

Папа Римский Лев XIV призвал Россию и Украину остановить боевые действия, а также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим от конфликта двух стран. Об этом сообщает Vatican News.

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Фото: Vatican Media / Mario Tomassetti / В­Handout / Reuters Папа Римский Лев XIV

Фото: Vatican Media / Mario Tomassetti / В­Handout / Reuters

«Война порождает только новую войну и приносит огромные страдания. Пришло время остановить спираль насилия и освободить место для дипломатии и диалога, прокладывая путь к миру»,— сказал понтифик, выступая после традиционной воскресной молитвы.

Папа римский призвал стороны строго соблюдать международное гуманитарное право и прекратить удары, жертвами которых становятся мирные жители.

Кроме украинско-российского кризиса, Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня в Судане. Понтифик выразил глубокую обеспокоенность ситуацией вокруг города Эль-Обейд и призвал власти гарантировать создание гуманитарных коридоров для гражданского населения.