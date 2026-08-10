В правительстве России нашли источник финансирования новых магистральных ЛЭП

«Россети» будут финансировать системные проекты строительства магистральных ЛЭП за счет предоставления сетевой услуги по развитию единой национальной электросети (ЕНЭС). Поручение представить к сентябрю соответствующие согласованные предложения и проекты нормативных актов было дано по итогам июльского совещания у вице-премьера Александра Новака (“Ъ” видел копию поручений).

Де-факто это означает создание отдельной инвестнадбавки для строительства магистральных электросетей, аналогичной договорам на поставку мощности. Приоритетные проекты предлагается отбирать в ручном режиме на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики.

Как следует из поручений, для увеличения тарифной базы «Федеральная сетевая компания — Россети» также получит дополнительный повышающий коэффициент резерва мощности к стоимости услуг по передаче электроэнергии. Его размер в поручениях не указан. Помимо этого, набсовет «Совета рынка» должен будет продлить до конца 2032 года механизм, согласно которому потери в электросетях компенсируются повышающим коэффициентом 1,2.

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