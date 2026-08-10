В Севастополе эвакуируют людей из кемпинга из-за упавших обломков БПЛА
Над Севастополем ночью сбили 15 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. При ударах никто не пострадал, но из-за падения обломков сбитых БПЛА загорелся лес в районе пляжа Инжир.
В лесу возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза сейчас эвакуируют людей из кемпинга на пляже рядом с лесом, написал господин Развожаев в Telegram.
Также в районе Фиолентовского шоссе из-за упавших обломков БПЛА были повреждены 4 машины, добавил глава города. «Ситуация под контролем. На месте работают все необходимые службы»,— написал он.
Атаки беспилотников на Севастополь в 2026 году неоднократно приводили к пожарам и повреждениям инфраструктуры. В июне 2026 года над городом были сбиты 33 беспилотника, что привело к пяти пожарам, включая возгорания травы, леса и автомобиля. Тогда же одна женщина получила осколочные ранения, а восемь многоквартирных и пять частных домов были повреждены.