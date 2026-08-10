В Севастополе эвакуируют людей из кемпинга из-за упавших обломков БПЛА

Над Севастополем ночью сбили 15 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. При ударах никто не пострадал, но из-за падения обломков сбитых БПЛА загорелся лес в районе пляжа Инжир.

В лесу возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза сейчас эвакуируют людей из кемпинга на пляже рядом с лесом, написал господин Развожаев в Telegram.

Также в районе Фиолентовского шоссе из-за упавших обломков БПЛА были повреждены 4 машины, добавил глава города. «Ситуация под контролем. На месте работают все необходимые службы»,— написал он.