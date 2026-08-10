Камчатка на несколько дней останется без интернета

В ночь на 12 августа из-за ремонта подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) жители Камчатского края останутся без интернета, сообщили «Ъ» в Минцифры региона. По данным властей, при «благоприятных условиях весь комплекс мероприятий займет до четырех суток». На время ремонта доступ к интернету, как мобильному, так и домашнему, будет отсутствовать. Мессенджеры, социальные сети и онлайн-сервисы работать не будут.

По словам министра цифрового развития Камчатского края Григория Бондаренко, ремонт нужен, чтобы укрепить волоконно-оптическую линию связи на мысе Левашова. На участке выхода кабеля берег активно подмывает водой, и без укрепления береговой полосы инфраструктура рискует выйти из строя. В «Ростелекоме» рассказали, что к работам привлечена профильная команда, в том числе водолазы: им предстоит врезать новый участок кабеля, заглубить его и установить две соединительные муфты. Сроки ремонта будут зависеть от погоды, добавила пресс-служба оператора связи.

Камчатский край будет переведен на спутниковый ресурс. В «Ростелекоме» отметили, что во время ограничений сохранятся голосовые вызовы и SMS с мобильных телефонов, вещание 21 канала, работа банков, банкоматов и крупных торговых сетей, безналичная оплата в сетевых магазинах и наличный расчет в небольших торговых точках, АЗС, возможность оплаты проезда в общественном транспорте. МФЦ и медучреждения также продолжат работать.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский