На подлете к Москве сбили 13 беспилотников

Москву атаковали беспилотники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На подлете к городу силы ПВО уничтожили 13 дронов.

Экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА, написал глава города в Telegram. Других подробностей о происшествии он не привел.

До этого в московских аэропортах Внуково и Домодедово ввели частичные ограничения: сейчас они принимают и выпускают самолеты по согласованию с «соответствующими органами», сообщали в Росавиации.

Новость обновлена в 4:52 мск. Добавлена информация о новых БПЛА, сбитых у Москвы.