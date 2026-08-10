Как российские партии готовятся к выборам в Госдуму

Главными событиями прошлой недели стали жеребьевка мест партийных списков в бюллетене и подписание соглашения о сотрудничестве в наблюдении за выборами. Жеребьевка мест партий в избирательном бюллетене прошла в Центризбиркоме 5 августа с использованием лототрона, откуда партийцы вынимали непрозрачные шары с цифрами. Первый номер выпал «Единой России» (ЕР), места в первой тройке также получили «Яблоко» и ЛДПР, а замкнули список участников «Новые люди».

Днем ранее в Общественной палате было заключено соглашение о сотрудничестве при наблюдении за выборами. Такой документ партии традиционно подписывают перед каждым Единым днем голосования, и столь же традиционно в этой церемонии не участвуют КПРФ и «Справедливая Россия», которые больше надеются не на взаимодействие с конкурентами, а на собственный корпус наблюдателей. От подписания соглашения, в котором приняли участие 8 из 11 партий — участниц выборов, уклонилось и «Яблоко», где не доверяют самому институту общественного наблюдения.

Те же «яблочники» невольно стали героями первого громкого скандала кампании-2026: 7 августа партия «Родина» подала в Верховный суд иск об отмене регистрации федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму. По мнению «родинцев», их конкуренты допустили «массу юридических нарушений»: например, вели незаконную агитацию в запрещенных соцсетях и позволяли себе экстремистские высказывания (таковыми в «Родине», в частности, считают призывы к прекращению огня и мирным переговорам с Украиной). В «Яблоке» все обвинения отрицают.

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