93-летний президент Камеруна не появлялся в стране уже два месяца

Самый пожилой действующий глава государства в мире, 93-летний президент Камеруна Поль Бийя, уже больше двух месяцев не появляется в своей стране. Долгое отсутствие вызвало вопросы о состоянии его здоровья и критику со стороны оппозиции, сообщает Associated Press.

Господин Бийя покинул Камерун 7 июня для «краткосрочного частного визита в Европу», однако поездка в итоге стала одной из самых долгих за все время его правления. В его отсутствие оппозиция заявляет о фактическом вакууме власти и управлении государством в режиме «автопилота».

Поездка президента состоялась в момент, когда Камерун раздирают вооруженные конфликты: на севере страны действует террористическая группировка «Боко Харам», на западе продолжается сепаратистский конфликт, а экономика центральноафриканского государства находится в стагнации. Эксперты заявляют, что долгое пребывание Поля Бийи за границей только подогревает социальную напряженность и недовольство населения.

Поль Бийя руководит Камеруном с 1982 года. Осенью 2025-го он переизбрался на восьмой срок. Президент часто уезжает во Францию или Швейцарию, где проводит недели. Управление государством он перепоручает партийным чиновникам и членам своей семьи. Если господин Бийя прослужит весь свой новый срок, он покинет пост почти в 100-летнем возрасте.