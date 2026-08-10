Подросток из Херсонской области, которого украинские власти четыре года считали пропавшим без вести, нашелся в рядах ВС РФ, сообщила The Times. Сейчас, по данным СМИ и активистских групп, он принимает участие в СВО и успел получить ранение во время боев.

Молодого человека зовут Александр Мустяце. В 2022 году, когда российские войска взяли под контроль его родное село Крынки, ему было 15 лет — тогда же Киев официально внес его в список пропавших детей. Сейчас украинские активисты обнаружили его страницу во «ВКонтакте», где он позирует в российской военной форме и кепке с символикой Z.

Сейчас Мустяце 19 лет. Активистам удалось связаться с военнослужащим через соцсети — он заявил им, что не считает себя предателем Украины. «Россия всегда была в моем сердце», — ответил он. Сослуживец Мустяце сообщил тем же активистам, что осенью юноша получил ранение во время штурма украинских позиций и проходил лечение в военном госпитале им. Бурденко в Москве.

Александр Мустяце до сих пор числится пропавшим без вести на украинском портале «Дети войны». При этом его данные уже внесли в базу сайта «Миротворец», где его назвали «соучастником преступлений России против Украины и ее граждан».