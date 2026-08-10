Вучич призвал не ждать ослабления России из-за конфликта на Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не стал бы ждать истощения российских войск в конфликте на Украине. Он добавил также, что не верит в победу над Россией, так как страна имеет ядерное оружие.

«Я бы не стал ждать какого-то конкретного момента, когда Россия значительно ослабнет в результате этой войны на Украине»,— сказал он в подкасте главы немецкой компании Axel Springer Матиаса Депфнера (цитата по «РИА Новости»).

Господин Вучич также призвал мировое сообщество сосредоточиться на поиске компромисса в украинском конфликте, а не добиваться полного поражения одной из сторон.