Вучич призвал не ждать ослабления России из-за конфликта на Украине
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не стал бы ждать истощения российских войск в конфликте на Украине. Он добавил также, что не верит в победу над Россией, так как страна имеет ядерное оружие.
«Я бы не стал ждать какого-то конкретного момента, когда Россия значительно ослабнет в результате этой войны на Украине»,— сказал он в подкасте главы немецкой компании Axel Springer Матиаса Депфнера (цитата по «РИА Новости»).
Господин Вучич также призвал мировое сообщество сосредоточиться на поиске компромисса в украинском конфликте, а не добиваться полного поражения одной из сторон.
Президент Сербии Александр Вучич в августе 2026 года встречался с Владимиром Зеленским в Белграде, выразив сомнения в скором завершении конфликта на Украине и предупредив о «тяжелой зиме» для Украины и всей Европы. На этой встрече Александр Вучич также пообещал поддержку Украине на пути евроинтеграции и заявил, что не видит причин для отказа от сотрудничества с ней, несмотря на «дружеские отношения с азиатскими странами и Россией».
Ранее, в августе 2024 года, Александр Вучич отмечал, что не общался с президентом России Владимиром Путиным 2,5 года с начала военного конфликта, в отличие от многих европейских лидеров. Он подчеркивал, что Сербия не вводила антироссийские санкции, но при этом не поддерживала действия РФ на Украине. В июле 2024 года Александр Вучич выражал мнение, что Запад готовится к военному конфликту с Россией, и победа над Россией возможна, только если «что-то произойдет» с Владимиром Путиным.