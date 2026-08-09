Пять человек погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Ялта — Кремневка в ДНР

В ДНР при аварии на автодороге из Ялты в Кремневку погибли пять человек. Еще трое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi Q5 выехал на встречную полосу и врезался в Ford Focus. Водитель и четыре пассажира Ford, в числе которых был 12-летний подросток, скончались на месте. Водитель и два пассажира Audi получили травмы.

Региональное МВД проводит проверку по факту ДТП. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.