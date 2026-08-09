Два человека погибли и семь пострадали в ДНР при ударах БПЛА

В ДНР при ударах беспилотников ВСУ два человека погибли и семь получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram.

Один человек погиб на автодороге Р-280 «Новороссия» около села Камышеватое в Мангушском округе, сообщил господин Пушилин. Другой погибший — молодой человек 2007 года рождения — погиб при атаке на тепловоз на железнодорожном перегоне из Волновахи в Карань. Он работал дублером помощника машиниста. Сам машинист и его помощник — мужчины 1981 и 1991 годов рождения — получили ранения.

Еще четыре человека пострадали при ударах по автозаправочной станции в Горловке. Один мужчина получил ранения при атаке на Макеевку. Кроме того, повреждения получили три жилых дома и четыре объекта гражданской инфраструктуры.