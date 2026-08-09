Глава «Калашникова» заявил о радикальном изменении характера боев на Украине
Глава АО «Концерн “Калашников”» Алан Лушников заявил, что некоторые модели беспилотников начинают устаревать, поскольку характер боевых действий на Украине «радикально изменился». Такой оценкой господин Лушников поделился в интервью ТАСС.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Нужно постоянно развиваться. Беспилотники, которые мы начали производить … в 2023 году, сейчас уже не так востребованы, как в момент производства», — заявил глава «Калашникова». Он рассказал, что концерн завершил госиспытания беспилотника «Куб-2», оснащенного элементами ИИ, головкой самонаведения и автоматом захвата целей. Боеприпас официально закупается ВС России с конца 2025 года, сообщил господин Лушников.
Алан Лушников также отметил, что оборонно-промышленному комплексу России необходимо разнообразие разработчиков и производителей для здоровой конкуренции. Несколько школ, по словам Алана Лушникова, существовали даже в СССР. Среди них — школы авиаконструкторов Сергея Ильюшина и Андрея Туполева, отметил глава «Калашникова».
В январе 2026 года оборонный концерн «Калашников» полностью и досрочно выполнил гособоронзаказ на 2025 год, поставив управляемые боеприпасы «Куб» с учетом значительного роста объемов госзаказа. Параллельно с разработкой новых беспилотников, Концерн «Калашников» продолжает совершенствовать стрелковое оружие, например, снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), запущенную в серийное производство в 2023 году.
К уже имеющимся задачам Концерна «Калашников» можно отнести технологию «умного прицела», которая использует машинное обучение для более эффективной стрельбы по БПЛА. Эта технология применяется для расчета идеального положения ствола, что позволяет автоматически выбирать момент для выстрела, например, по движущейся цели. Также «Калашников» активно сотрудничает с индийскими партнерами не только в области стрелкового оружия, но и в разработке БПЛА, кораблестроении и тактической медицине, несмотря на введенные санкции.