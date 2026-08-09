Глава «Калашникова» заявил о радикальном изменении характера боев на Украине

Глава АО «Концерн “Калашников”» Алан Лушников заявил, что некоторые модели беспилотников начинают устаревать, поскольку характер боевых действий на Украине «радикально изменился». Такой оценкой господин Лушников поделился в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Нужно постоянно развиваться. Беспилотники, которые мы начали производить … в 2023 году, сейчас уже не так востребованы, как в момент производства», — заявил глава «Калашникова». Он рассказал, что концерн завершил госиспытания беспилотника «Куб-2», оснащенного элементами ИИ, головкой самонаведения и автоматом захвата целей. Боеприпас официально закупается ВС России с конца 2025 года, сообщил господин Лушников.

Алан Лушников также отметил, что оборонно-промышленному комплексу России необходимо разнообразие разработчиков и производителей для здоровой конкуренции. Несколько школ, по словам Алана Лушникова, существовали даже в СССР. Среди них — школы авиаконструкторов Сергея Ильюшина и Андрея Туполева, отметил глава «Калашникова».