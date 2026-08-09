В Татарстане из-за ливней 10 туристов оказались заблокированы в пещере

В Татарстане десять человек, оказавшихся заблокированными в затопленной из-за ливней Юрьевской пещере, спаслись. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Из-за непогоды в регионе затопило жилые дома, у нескольких зданий сорвало кровлю.

Туристическая группа, которая находилась в пещере, не была зарегистрирована в МЧС, поэтому туристы не узнали об опасности заранее, сообщили в ведомстве. Из-за сильного ливня вход завалили стволы деревьев, принесенные потоком воды.

«К счастью, развязка оказалась благополучной: всем десяти людям, оказавшимся в пещерах, удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС. К месту прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи, отмечается в публикации.

Сегодня на Татарстан обрушились ливни и гроза. Как рассказали в МЧС, из-за непогоды дороги и жилые дома затопило в Апастовском и Камско-Устьинском районах. В Лениногорском и Бугульминском районах у зданий сорвало кровлю. В нескольких муниципалитетах прервалось электроснабжение, а также упали как минимум 23 дерева. По предварительной информации, пострадавших нет.